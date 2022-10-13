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Эндокринолог Михалёва заявила, что кофе вредно пить при нервном перенапряжении

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Эндокринолог, диетолог, ведущий специалист «СМ-Клиника» Оксана Михалёва рассказала, в каких случаях вредно пить кофе.
Эндокринолог Михалёва заявила, что кофе вредно пить при нервном перенапряжении
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«Головная боль, головокружение, тошнота — если эти симптомы связаны с повышенным артериальным давлением, то употребление кофеина может быть опасным, оно спровоцирует ещё больший подъём давления или даже гипертонический криз», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, кофеин способен усугубить состояние и при нервном перенапряжении, тревожности, нарушении сна.

Как считает Михалёва, нежелательно пить кофе при приступах аритмии или сердцебиения.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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