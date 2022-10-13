В спортивных мероприятиях Подмосковья приняли участие более 1,5 млн человек с мая
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, в этом году были запущены новые проекты, в том числе «Кубок парков», «Выходи во двор» и «Беговая лига Подмосковья».
«Было проведено более 1400 физкультурно-спортивных мероприятий разного уровня: от муниципальных и региональных любительских соревнований до масштабных всероссийских турниров», — отметила Каклюгина.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области провели всероссийский семейный фестиваль ГТО.