В спортивных мероприятиях Подмосковья приняли участие более 1,5 млн человек с мая

В спортивных мероприятиях Московской области с начала мая приняли участие более 1,5 млн человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, в этом году были запущены новые проекты, в том числе «Кубок парков», «Выходи во двор» и «Беговая лига Подмосковья».

«Было проведено более 1400 физкультурно-спортивных мероприятий разного уровня: от муниципальных и региональных любительских соревнований до масштабных всероссийских турниров», — отметила Каклюгина.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области провели всероссийский семейный фестиваль ГТО.