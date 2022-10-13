Узнать больше

В спортивных мероприятиях Подмосковья приняли участие более 1,5 млн человек с мая

Короткая ссылка
В спортивных мероприятиях Московской области с начала мая приняли участие более 1,5 млн человек.
В спортивных мероприятиях Подмосковья приняли участие более 1,5 млн человек с мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина, в этом году были запущены новые проекты, в том числе «Кубок парков», «Выходи во двор» и «Беговая лига Подмосковья».

«Было проведено более 1400 физкультурно-спортивных мероприятий разного уровня: от муниципальных и региональных любительских соревнований до масштабных всероссийских турниров», — отметила Каклюгина.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области провели всероссийский семейный фестиваль ГТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить