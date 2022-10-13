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В ПФО открылся новый сезон фестиваля «Театральное Приволжье»

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В Приволжском федеральном округе открылся региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье».
В ПФО открылся новый сезон фестиваля «Театральное Приволжье»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В рамках четвёртого сезона конкурсанты могут продемонстрировать различные виды и жанры театрального искусства, в том числе трагедии, комедии, драмы, фэнтези, литературную пластику, баллады.

В финал пройдёт 28 спектаклей, поставленных молодёжными и детскими театральными коллективами.

Также стало известно, что в Ставрополе 14 октября состоятся тематические мероприятия, посвящённые 208-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В частности, у памятника поэту в Театральном сквере будут читать произведения Лермонтова.

Ранее сообщалось, что в Казани состоится Х музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей».

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