В ПФО открылся новый сезон фестиваля «Театральное Приволжье»
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
В рамках четвёртого сезона конкурсанты могут продемонстрировать различные виды и жанры театрального искусства, в том числе трагедии, комедии, драмы, фэнтези, литературную пластику, баллады.
В финал пройдёт 28 спектаклей, поставленных молодёжными и детскими театральными коллективами.
Также стало известно, что в Ставрополе 14 октября состоятся тематические мероприятия, посвящённые 208-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В частности, у памятника поэту в Театральном сквере будут читать произведения Лермонтова.
Ранее сообщалось, что в Казани состоится Х музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей».