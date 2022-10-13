В Казани состоится Х музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей»

В Казани пройдут концерты в рамках Х музыкального фестиваля «Денис Мацуев у друзей» — совместного проекта художественного руководителя ГАСО Татарстана Александра Сладковского и пианиста Дениса Мацуева.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Концерты состоятся 16 и 17 октября.

В день открытия фестиваля, 16 октября, прозвучит музыка Сергея Прокофьева — Концерт №3 для фортепиано с оркестром и Симфония №3.

17 октября артисты исполнят Концерт №1 и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Ференца Листа и Симфонию №3 Людвига ван Бетховена. Солист — Денис Мацуев, дирижёр — заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.