В Казани состоится Х музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
Концерты состоятся 16 и 17 октября.
В день открытия фестиваля, 16 октября, прозвучит музыка Сергея Прокофьева — Концерт №3 для фортепиано с оркестром и Симфония №3.
17 октября артисты исполнят Концерт №1 и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Ференца Листа и Симфонию №3 Людвига ван Бетховена. Солист — Денис Мацуев, дирижёр — заслуженный артист России Юрий Ткаченко.
Ранее Newinform сообщал, что столичный «Ленком» поставит хип-хоп-оперу.