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Метеоролог Шувалов заявил, что уровень Невы может подняться 17 октября

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.
Метеоролог Шувалов заявил, что уровень Невы может подняться 17 октября
  • РИА Новости

«В воскресенье, 16 октября, погода в Санкт-Петербурге начнёт резко меняться. Это будет вызвано приходом скандинавского циклона. Пройдёт он севернее Санкт-Петербурга, и в ночь на 17 октября, в понедельник, скорость ветра в городе может достигать 15—20 м/с», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, вероятен нагон воды из Финского залива, где скорость ветра может достигать 20—25 м/с, в Кронштадте — более 20 м/с.

«В связи с эти подъём уровня воды в Неве может составить до 1—1,2 м», — спрогнозировал Шувалов.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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