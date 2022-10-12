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Синоптик Цыганков прогнозирует высокое давление в Москве до конца недели

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве во второй половине недели.
Синоптик Цыганков прогнозирует высокое давление в Москве до конца недели
  • РИА Новости

По словам синоптика, до воскресенья продержится высокое давление и только к понедельнику начнёт падать.

«Сегодня 752 мм рт. ст., завтра 754 мм рт. ст., в пятницу-субботу 753 мм рт. ст., а в воскресенье 750 мм рт. ст. Ветер будет северным, северо-западным. В пятницу будет подворачивать на юго-западный, а в понедельник — на более южный», — рассказал Цыганков.

Он добавил, что погода будет облачной с прояснениями, осадков до понедельника не ожидается.

«Ночные температуры где-то от +0…+5 °С. При прояснениях по области в низких местах могут быть небольшие заморозки -1…-2 °С. Дневные температуры в пределах +7…+9 °С. В субботу и воскресенье «вилка» побольше, прогнозируется +7…+12 °С», — заключил собеседник RT.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МЧС сообщили, что до утра 12 октября в Москве ожидается сильный туман.

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