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В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве ночью

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До утра 12 октября в Москве ожидается сильный туман, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве ночью
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в ближайшие один—два часа с сохранением до 09:00 12 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных манёвров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.

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