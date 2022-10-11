В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве ночью

До утра 12 октября в Москве ожидается сильный туман, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, в ближайшие один—два часа с сохранением до 09:00 12 октября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных манёвров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.