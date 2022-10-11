Узнать больше

Лимитированные «Подорожники» в Петербурге посвятят 25-летию фильма «Брат»

Короткая ссылка
Проездные карты «Подорожник» с лимитированным дизайном в Санкт-Петербурге посвятят 25-летию фильма Алексея Балабанова «Брат».
Лимитированные «Подорожники» в Петербурге посвятят 25-летию фильма «Брат»
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Проездные поступят в продажу с 13 октября. В частности, их можно будет приобрести в кассах на станциях «Чернышевская», «Купчино», «Технологический институт», «Гостиный двор», «Владимирская».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что жители Москвы и туристы смогут купить билеты на речные трамваи и теплоходы посредством сервиса Russpass.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить