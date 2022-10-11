Лимитированные «Подорожники» в Петербурге посвятят 25-летию фильма «Брат»

Проездные карты «Подорожник» с лимитированным дизайном в Санкт-Петербурге посвятят 25-летию фильма Алексея Балабанова «Брат».

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Петербургского метрополитена.

Проездные поступят в продажу с 13 октября. В частности, их можно будет приобрести в кассах на станциях «Чернышевская», «Купчино», «Технологический институт», «Гостиный двор», «Владимирская».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что жители Москвы и туристы смогут купить билеты на речные трамваи и теплоходы посредством сервиса Russpass.