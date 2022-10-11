Фестиваль спорта Ironstar Sochi Сириус собрал 6000 участников

Фестиваль спорта Ironstar Sochi Сириус, проходивший с 7 по 9 октября на федеральной территории «Сириус», собрал 6000 участников из 352 городов России.

Программа включала забеги, заплывы и четыре дистанции триатлона. Также состоялся чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и финал Кубка России по триатлону на дистанции спринт.

«В этом году фестиваль Ironstar Sochi Сириус собрал ещё больше людей, чем в прошлом. Растёт не только число участников, но и болельщиков, что заметно отражается на атмосфере. Мы постарались сделать программу фестиваля более насыщенной и впервые провели public talk для нашей женской аудитории», — заявил генеральный директор Ironstar Андрей Кавун.

Он выразил надежду, что фестиваль будет развиваться из года в год и становиться ещё масштабнее.