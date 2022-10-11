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Синоптик Леус спрогнозировал похолодание в Москве в конце октября

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в Москве промозглая осень с дневной температурой, близкой к нулю, и мокрым снегом может наступить в конце октября.
Синоптик Леус спрогнозировал похолодание в Москве в конце октября
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

По его словам, такое похолодание в этом году сдвигается на несколько недель, до конца текущего месяца.

«У нас 11 октября — дата, когда в столицу приходят заморозки, но в этом сезоне это произойдёт гораздо позже, точно так же, как и выпадение первого снега 14 октября. Всё это сдвигается на конец месяца, и по крайней мере в октябре у нас резкого погружения в глубокую осень не ожидается. Погода будет по большей части теплее, чем она должна быть в октябре», — заявил синоптик.

По его словам, в последней декаде месяца ожидаются дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.

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