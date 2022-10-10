В Ростове-на-Дону ожидается похолодание до +12 °С
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
Во вторник, 11 октября, максимальная температура составит +12 °С, возможны осадки и усиление ветра.
В среду, 12 октября, потеплеет до +16 °С, дожди продолжатся. До конца недели температура воздуха составит около +14 °С.
Тем временем в Татарстане прогнозируется облачная погода с осадками, передаёт inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.
В ночь на вторник ожидается до +3 °С, днём — до +14 °С.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.