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В Ростове-на-Дону ожидается похолодание до +12 °С

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В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается прохладная погода.
В Ростове-на-Дону ожидается похолодание до +12 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Во вторник, 11 октября, максимальная температура составит +12 °С, возможны осадки и усиление ветра.

В среду, 12 октября, потеплеет до +16 °С, дожди продолжатся. До конца недели температура воздуха составит около +14 °С.

Тем временем в Татарстане прогнозируется облачная погода с осадками, передаёт inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В ночь на вторник ожидается до +3 °С, днём — до +14 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.

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