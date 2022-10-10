В Ростове-на-Дону ожидается похолодание до +12 °С

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается прохладная погода.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

Во вторник, 11 октября, максимальная температура составит +12 °С, возможны осадки и усиление ветра.

В среду, 12 октября, потеплеет до +16 °С, дожди продолжатся. До конца недели температура воздуха составит около +14 °С.

Тем временем в Татарстане прогнозируется облачная погода с осадками, передаёт inkazan.ru со ссылкой на республиканский Гидрометцентр.

В ночь на вторник ожидается до +3 °С, днём — до +14 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.