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Синоптики предупредили о заморозках до -4 °С в Челябинской области

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Синоптики предупредили о заморозках в Челябинской области.
Синоптики предупредили о заморозках до -4 °С в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В ночь с 10 на 11 октября в Челябинской области похолодает до 0 °С, а в низинах до -4 °С. Во вторник днём потеплеет до +10...+15 °С. При этом порывы ветра будут достигать 11 м/с», — заявили в ЦГМС.

Тем временем ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Тульской службой новостей рассказал, что воскресенье, 9 октября, стало вторым самым тёплым днём месяца в Туле.

По словам эксперта, самым тёплым днём стало 1 октября, когда среднесуточная температура достигла +18,5 °С. В воскресенье воздух в среднем прогрелся до +17 °С.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.

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