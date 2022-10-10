Синоптик Позднякова прокомментировала погоду в центральной России

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала погоду в центральной России.

«Поскольку вегетационный период у нас уже закончился и с полей всё убрано, можно говорить, что ожидается понижение температуры до отрицательных значений. В ночь на вторник и на среду в Московской области и пониженных местах Москвы, на эстакадах может быть и отрицательная температура — до -1 °С и ниже», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметила Позднякова, наступила астрономическая осень и минувшие выходные стали лишь возвратом тёплой погоды, которая бывает и в октябре, и в ноябре.

«Расчёты показывают, что до конца октября будет устойчивая, довольно тёплая погода, осадки тоже ожидаются, но это будет дождь, поэтому относительно снега мы можем быть спокойны до конца октября», — добавила Позднякова.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.