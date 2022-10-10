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Кинологи дали советы по подготовке детей к самостоятельной прогулке с собакой

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Специалисты Российской кинологической федерации дали советы по подготовке детей к самостоятельной прогулке с собакой.
Кинологи дали советы по подготовке детей к самостоятельной прогулке с собакой
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Безусловно, когда приобретаешь собаку для ребёнка, важно понимать, что ответственность ложится на плечи родителей. Важно не нарушать закон и не отпускать детей гулять одних с собаками, если они не достигли возраста, разрешающего им выгуливать питомца самостоятельно», — заявил президент федерации Владимир Голубев.

По его словам, если ребёнку можно гулять с животным по закону, то родители должны сначала убедиться в том, что тот справится с питомцем.

«Прежде чем отпускать детей одних гулять с питомцем, важно объяснить им правила поведения на улице, рассказать, как взаимодействовать с собакой, разучить с ним основные команды и дать чёткую инструкцию, как себя вести в экстренных ситуациях», — отмечают кинологи.

Как считают эксперты, не стоит позволять гулять ребёнку с крупной собакой, которую он не удержит физически.

«Важно, чтобы собака воспринимала команды не только от вас, но и от ребёнка, поэтому ребёнку нужно будет вместе с родителями позаниматься с собакой, чтобы добиться послушания от питомца», — рекомендуют специалисты.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.

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