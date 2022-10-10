Цискаридзе рассказал о своей книге «Мой театр»

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о своей автобиографической книге «Мой театр».

«Я там очень честно рассказываю, что у меня вышло, а что не вышло в жизни», — цитирует артиста «Петербургский дневник».

В частности, в книге Цискаридзе описывает первую встречу со своим учителем в Московском хореографическом училище Петром Пестовым, сообщает подробности о работе в Большом театре.

Как отметил артист, книга охватывает только половину его танцевальной карьеры, в будущем он намерен выпустить продолжение.

Ранее Цискаридзе рассказал о своей активности в социальных сетях.