Цискаридзе рассказал о своей активности в соцсетях

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о своей активности в социальных сетях и о разнице с Ким Кардашьян в стиле ведения аккаунтов.

«Я не могу сказать, что оно получилось. Конечно, я не могу соревноваться с Ким Кардашьян или с Ольгой Бузовой — людьми, которые имеют дикое количество подписчиков, потому что они занимаются абсолютно другим. Они не будут описывать семантику пришвинских рассказов. Но просто есть момент, когда действительно те люди, которые хотят подумать, которые хотят что-то прочитать, им ближе вот эта страничка», — заявил Цискаридзе в беседе с Пятым каналом в рамках проекта «ОтЛичная жизнь».

Кроме того, артист добавил, что ведёт себя в соцсетях искренне и не показывает то, что не любит.

Ранее Николай Цискаридзе рассказал об ощущениях, которые он испытывает сегодня, выходя на театральную сцену.