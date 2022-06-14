Цискаридзе рассказал об ощущениях от работы на сцене

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Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал об ощущениях, которые он испытывает сегодня, выходя на театральную сцену.
Цискаридзе рассказал об ощущениях от работы на сцене
  • РИА Новости

«У меня, если честно, репетировать и концентрироваться нет времени. Вот я захожу, гримируюсь и иду на сцену... Слава богу, конечно, я не нервничаю так, как это было, когда я был классическим премьером. Потому что там ты делаешь тяжелейшие вещи, а права на ошибку человек с моим статусом вообще не имеет», — признался Цискаридзе в интервью Пятому каналу, которое он дал в рамках проекта «ОтЛичная жизнь».

По словам артиста, в процессе выступления он переживает опыт погружения в прошлое.

Ранее актёр Сергей Безруков в беседе с URA.RU выразил мнение, что Екатеринбург может посоперничать со многими крупными театральными городами России.

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