Цискаридзе рассказал об ощущениях от работы на сцене
- РИА Новости
«У меня, если честно, репетировать и концентрироваться нет времени. Вот я захожу, гримируюсь и иду на сцену... Слава богу, конечно, я не нервничаю так, как это было, когда я был классическим премьером. Потому что там ты делаешь тяжелейшие вещи, а права на ошибку человек с моим статусом вообще не имеет», — признался Цискаридзе в интервью Пятому каналу, которое он дал в рамках проекта «ОтЛичная жизнь».
По словам артиста, в процессе выступления он переживает опыт погружения в прошлое.
Ранее актёр Сергей Безруков в беседе с URA.RU выразил мнение, что Екатеринбург может посоперничать со многими крупными театральными городами России.