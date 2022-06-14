Цискаридзе рассказал об ощущениях от работы на сцене

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал об ощущениях, которые он испытывает сегодня, выходя на театральную сцену.

«У меня, если честно, репетировать и концентрироваться нет времени. Вот я захожу, гримируюсь и иду на сцену... Слава богу, конечно, я не нервничаю так, как это было, когда я был классическим премьером. Потому что там ты делаешь тяжелейшие вещи, а права на ошибку человек с моим статусом вообще не имеет», — признался Цискаридзе в интервью Пятому каналу, которое он дал в рамках проекта «ОтЛичная жизнь».

По словам артиста, в процессе выступления он переживает опыт погружения в прошлое.

Ранее актёр Сергей Безруков в беседе с URA.RU выразил мнение, что Екатеринбург может посоперничать со многими крупными театральными городами России.