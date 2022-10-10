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В Росгидромете рассказали о динамике потепления климата в России

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В новом докладе Росгидромета представлены данные о динамике потепления климата в России.
В Росгидромете рассказали о динамике потепления климата в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает newizv.ru.

«Последние семь лет являются самыми тёплыми для России», — заявил глава ведомства Игорь Шумаков.

По его словам, среднегодовая приземная температура будет выше доиндустриальных уровней на 1,1—1,7 градуса.

«Вероятность, что хотя бы один год ближайшие пять лет будет теплее, чем самый тёплый 2016 год, превышает 90%. Территория России теплеет быстрее, чем планета в целом», — сказал Шумаков.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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