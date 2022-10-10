В Подмосковье провели 158 ярмарок в сентябре

В Московской области в первый осенний месяц провели 158 ярмарок.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минсельхозпрод региона.

Как рассказал глава ведомства Георгий Филимонов, 76 ярмарок были тематическими, 82 — сельскохозяйственными.

«Осень — пора сбора урожая, подведения итогов прошедшего дачного сезона и планирования нового. На ярмарках, помимо сезонных овощей, ягод и фруктов, появляются саженцы декоративных и плодовых деревьев, удобрения, хозяйственный инвентарь и многое другое», — отметил он.

В октябре в регионе запланировано ещё около 200 ярмарок.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.