В Подмосковье провели 158 ярмарок в сентябре
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минсельхозпрод региона.
Как рассказал глава ведомства Георгий Филимонов, 76 ярмарок были тематическими, 82 — сельскохозяйственными.
«Осень — пора сбора урожая, подведения итогов прошедшего дачного сезона и планирования нового. На ярмарках, помимо сезонных овощей, ягод и фруктов, появляются саженцы декоративных и плодовых деревьев, удобрения, хозяйственный инвентарь и многое другое», — отметил он.
В октябре в регионе запланировано ещё около 200 ярмарок.
Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.