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В Подмосковье провели 158 ярмарок в сентябре

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В Московской области в первый осенний месяц провели 158 ярмарок.
В Подмосковье провели 158 ярмарок в сентябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минсельхозпрод региона.

Как рассказал глава ведомства Георгий Филимонов, 76 ярмарок были тематическими, 82 — сельскохозяйственными.

«Осень — пора сбора урожая, подведения итогов прошедшего дачного сезона и планирования нового. На ярмарках, помимо сезонных овощей, ягод и фруктов, появляются саженцы декоративных и плодовых деревьев, удобрения, хозяйственный инвентарь и многое другое», — отметил он.

В октябре в регионе запланировано ещё около 200 ярмарок.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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