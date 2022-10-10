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Синоптик Позднякова: температура в Москве опустится ниже 0 °С в ночь на 11 и 12 октября

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Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жителей Москвы в ночь на вторник и среду, 11 и 12 октября, ждёт похолодание до минусовых температур.
Синоптик Позднякова: температура в Москве опустится ниже 0 °С в ночь на 11 и 12 октября
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в ночь на вторник и среду температура в Москве понизится до -1 °С. Дневная температура останется высокой, во вторник +10…+12 °С, в среду +8…+10 °С, что близко к климатической норме.

Позднякова добавила, что после двух холодных ночей в Москву вернётся солнце, а температура ещё несколько дней продержится на уровне +8…+10 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, что бархатный сезон в 2022 году на Черноморском побережье России продлится дольше обычного.

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