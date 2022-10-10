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В Москве отреставрируют главное здание Горного института

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В Москве отреставрируют главный корпус Горного института НИТУ «МИСиС».
В Москве отреставрируют главное здание Горного института
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Оно было построено в начале XIX века в стиле классицизма по проекту архитектора Алексея Бакарева.

«Ансамбль Горного института играет важную роль в архитектурном облике района Якиманка. Уже почти 200 лет в нём работают образовательные учреждения. В 1941 году здесь формировалась 1-я Московская дивизия народного ополчения», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Также стало известно, что в феврале 2023 года откроется дом сестринского ухода «Даниловский». Он расположен в реконструируемых корпусах Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, передаёт сайт «Москва 24».

«Здесь сделан центр паллиативной помощи «Даниловский», который будет обслуживать шесть районов Москвы выездными бригадами. Здесь в стационарном режиме созданы все современные условия», — заявил мэр Сергей Собянин при осмотре объекта.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили комплексную реставрацию главного дома городской усадьбы А.А. Петрово-Соловово — М.А. Шиллер.

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