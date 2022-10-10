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В Москве завершили комплексную реставрацию исторического здания XIX века

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В Москве завершили комплексную реставрацию главного дома городской усадьбы А.А. Петрово-Соловово — М.А. Шиллер.
В Москве завершили комплексную реставрацию исторического здания XIX века
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Здание, расположенное на улице Долгоруковской, дом 25, стр. 1, является образцом деревянного зодчества XIX века и обладает статусом выявленного объекта культурного наследия.

Отмечается, что специалисты укрепили кирпичную кладку фундамента, отреставрировали в подвале сводчатые перекрытия Монье. Кроме того, они воссоздали сохранившиеся фрагменты фасадного и интерьерного декора из натурального гипса.

Ранее НСН сообщала, что в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково» завершено устройство стилизованных детских площадок.

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