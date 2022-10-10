Редкие артефакты обнаружили археологи во время раскопок в Самарской области
- AFP
Об этом сообщает sovainfo.ru.
По словам экспертов, обнаружены артефакты, принадлежащие культурам двух эпох: селище бронзового века (срубная культура — II тыс. лет до нашей эры), могильник раннего Средневековья (именьковская культура — вторая половина IV — начало VII века нашей эры).
В ходе работ археологи нашли элементы керамических сосудов, которые делали без гончарного круга, каменные и костяные орудия, части небольших бронзовых изделий, металлические детали костюма.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что археологи нашли более 20 старинных курительных трубок на глубине почти 8,5 м в центре Москвы.