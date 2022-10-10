Редкие артефакты обнаружили археологи во время раскопок в Самарской области

В Управлении охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказали, какие уникальные предметы удалось найти во время раскопок памятника археологии «Жигулёвск II. Селище, грунтовый могильник».

Об этом сообщает sovainfo.ru.

По словам экспертов, обнаружены артефакты, принадлежащие культурам двух эпох: селище бронзового века (срубная культура — II тыс. лет до нашей эры), могильник раннего Средневековья (именьковская культура — вторая половина IV — начало VII века нашей эры).

В ходе работ археологи нашли элементы керамических сосудов, которые делали без гончарного круга, каменные и костяные орудия, части небольших бронзовых изделий, металлические детали костюма.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что археологи нашли более 20 старинных курительных трубок на глубине почти 8,5 м в центре Москвы.