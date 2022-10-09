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Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Замдиректора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Варакин рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

По словам синоптика, тёплая погода, которая держалась в выходные, отступит.

«Уже завтра будет не выше +12 °С. С понедельника на вторник и со вторника на среду возможно понижение температуры до 0 °С. Возможны заморозки. Дневные температуры в Подмосковье будут в пределах +13 °С», — рассказал Варакин.

Он добавил, что первая половина недели, до среды, будет без осадков.

«С четверга на пятницу давление будет падать, и, скорее всего, к выходным дням пройдут кратковременные дожди», — добавил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на следующей неделе.

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