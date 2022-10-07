Синоптик Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на следующей неделе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал тёплую погоду в Москве на следующей неделе.

«Тёплая погода сохранится, заморозки не придут. На этой неделе и в начале следующей недели господство антициклонов: один за другим они посетят центральные районы Европейской России и принесут хорошую погоду», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, единственным исключением станет вечер воскресенья, возможен лёгкий дождь.

«До этого и после этого не будет осадков. Температура в выходные дни — +13...+15 °С, в понедельник — где-то +11...+13 °С», — добавил Шувалов.

Со своей стороны, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с сайтом «Москва 24» отметил, что в ночь на вторник температура по области в низинах может составить 0 °С и даже уйти в небольшой минус.

«На следующей неделе, возможно, во вторник-среду, ещё появится переменная облачность. То есть такого, чтобы целую неделю было солнце, не будет», — сказал он.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок спрогнозировал зимние погодные аномалии в регионах России.