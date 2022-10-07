Петербургский театр «Мюзик-холл» получит новое название

Петербургский театр «Мюзик-холл» будет переименован. Соответствующее решение приняла топонимическая комиссия вместе с руководством театра.

Об этом сообщает kp.ru.

«Комиссия согласилась с предложением руководства театра «Мюзик-холл» о его переименовании в Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина в честь великого оперного певца (1873—1938), любившего выступать в Народном доме имени императора Николая II, в здании которого располагается театр», — заявили в комиссии.

Решение также связано с тем, что современный репертуар театра охватывает различные виды музыкальных постановок и уже не соответствует формату «классического» мюзик-холла, передают «Невские новости».

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