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Исследование: 40% россиян стараются ограничивать детям время использования гаджетов

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, что 40% россиян стараются ограничивать детям время использования гаджетов.
Исследование: 40% россиян стараются ограничивать детям время использования гаджетов
  • Gettyimages.ru

Как утверждают 23% опрошенных, они отправляют ребёнка гулять, если видят, что тот засиделся дома.

Ещё 17% участников исследования водят детей в спортивные секции, приобщают к активному образу жизни.

По словам 16%, они поощряют любые детские хобби, связанные с активностью. А 21% респондентов уверены, что укреплять здоровье необходимо правильным питанием.

Как сообщили 12% россиян, они активно участвуют в жизни детей и стараются как можно чаще вывозить их на природу. Ещё 9% стараются соблюдать режим и напоминают детям делать перерыв в уроках.

Исследование проводилось в соцсетях. Его участниками стали 4,3 тыс. пользователей.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

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