В Приморье объявили штормовое предупреждение 10—11 октября из-за циклона

Сотрудники управления МЧС по Приморскому краю объявили штормовое предупреждение 10—11 октября.

Об этом информирует vostokmedia.com.

В ведомстве сообщили, что в этот период ожидается выпадение 15—40 мм осадков, а местами — 50 и более мм. Порывы ветра усилятся до 23—28 м/с, уровень воды в реках может подняться на 0,3—1,2 м.

Наряду с этим стало известно об усилении ветра в Ставропольском крае в выходные дни, 8 и 9 октября. В субботу ожидается до +24 °С. Местами порывы ветра могут достигать 21 м/с, сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В воскресенье в регион придут дожди с грозами.

Накануне ГУ МЧС России по Ленинградской области выпустило предупреждение о сильном ветре в регионе в четверг, 6 октября.