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МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Ленобласти 6 октября

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ГУ МЧС России по Ленинградской области выпустило предупреждение о сильном ветре в регионе в четверг, 6 октября. По данным ведомства, ветер усилится после 13:00.

«Во второй половине дня, начиная с 13:00—17:00, ожидается юго-западный, западный ветер, 15—18 м/с», — цитирует сообщение агентство «Невские новости».

Наряду с этим синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» рассказали о погодных «качелях» в Оренбургской области, пишет RIA56.

Через регион проходит сибирский антициклон. Такие погодные условия поспособствуют значительному выхолаживанию воздушных масс и образованию заморозков ночью, а в дневные часы — прогреву, уточнили специалисты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ясная, солнечная погода ожидается в Москве в ближайшие дни.

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