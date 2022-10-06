МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Ленобласти 6 октября

ГУ МЧС России по Ленинградской области выпустило предупреждение о сильном ветре в регионе в четверг, 6 октября. По данным ведомства, ветер усилится после 13:00.