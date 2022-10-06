МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре в Ленобласти 6 октября
«Во второй половине дня, начиная с 13:00—17:00, ожидается юго-западный, западный ветер, 15—18 м/с», — цитирует сообщение агентство «Невские новости».
Наряду с этим синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» рассказали о погодных «качелях» в Оренбургской области, пишет RIA56.
Через регион проходит сибирский антициклон. Такие погодные условия поспособствуют значительному выхолаживанию воздушных масс и образованию заморозков ночью, а в дневные часы — прогреву, уточнили специалисты.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ясная, солнечная погода ожидается в Москве в ближайшие дни.