Власти Ямала высказались о перспективах изучения вечной мерзлоты
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1».
Как отметил Артюхов, в настоящее время данной теме уделяется недостаточно внимания, тогда как климат меняется, и особенно это заметно на Ямале.
По словам губернатора, системного результата можно добиться, если заниматься этим вопросом регулярно и с привлечением компетентных специалистов.
«Мы создаём центры компетенций. Приглашаем к сотрудничеству молодых учёных и уже именитых, потому что мы хотим развивать и практическую плоскость этого вопроса. Мы хотим создавать лаборатории, мы хотим, мы уже начинаем программу широкого мониторинга и будем её дальше расширять», — сказал Артюхов.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты.