Власти Ямала высказались о перспективах изучения вечной мерзлоты

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов высказался о перспективах изучения вечной мерзлоты.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Как отметил Артюхов, в настоящее время данной теме уделяется недостаточно внимания, тогда как климат меняется, и особенно это заметно на Ямале.

По словам губернатора, системного результата можно добиться, если заниматься этим вопросом регулярно и с привлечением компетентных специалистов.

«Мы создаём центры компетенций. Приглашаем к сотрудничеству молодых учёных и уже именитых, потому что мы хотим развивать и практическую плоскость этого вопроса. Мы хотим создавать лаборатории, мы хотим, мы уже начинаем программу широкого мониторинга и будем её дальше расширять», — сказал Артюхов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты.