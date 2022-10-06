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Власти Ямала высказались о перспективах изучения вечной мерзлоты

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов высказался о перспективах изучения вечной мерзлоты.
Власти Ямала высказались о перспективах изучения вечной мерзлоты
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

Как отметил Артюхов, в настоящее время данной теме уделяется недостаточно внимания, тогда как климат меняется, и особенно это заметно на Ямале.

По словам губернатора, системного результата можно добиться, если заниматься этим вопросом регулярно и с привлечением компетентных специалистов.

«Мы создаём центры компетенций. Приглашаем к сотрудничеству молодых учёных и уже именитых, потому что мы хотим развивать и практическую плоскость этого вопроса. Мы хотим создавать лаборатории, мы хотим, мы уже начинаем программу широкого мониторинга и будем её дальше расширять», — сказал Артюхов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО направят 59 млн рублей на оборудование для изучения вечной мерзлоты.

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