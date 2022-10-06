В Тюменской области 6 октября действуют три лесных пожара

По состоянию на утро 6 октября в Тюменской области действуют три локализированных лесных пожара.

Так, в Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазоне установлен третий класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), а на территории Уватской авиазоны — второй класс (низкая), передаёт megatyumen.ru.

Накануне пожарные сумели ликвидировать два возгорания на общей площади 2,91 га, однако зафиксировали ещё три новых.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара.