Узнать больше

В Тюменской области 6 октября действуют три лесных пожара

Короткая ссылка
По состоянию на утро 6 октября в Тюменской области действуют три локализированных лесных пожара.
В Тюменской области 6 октября действуют три лесных пожара
  • РИА Новости

Так, в Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазоне установлен третий класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), а на территории Уватской авиазоны — второй класс (низкая), передаёт megatyumen.ru.

Накануне пожарные сумели ликвидировать два возгорания на общей площади 2,91 га, однако зафиксировали ещё три новых.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить