Диетолог Тихомирова назвала D и C главными витаминами осени

Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала D и C главными витаминами осени.

«Витамин D необходим для укрепления костей и зубов, а также для поддержания здоровья иммунной системы», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, приём витамина D должен проводиться в дозе, определённой врачом.

Как отметила Тихомирова, витамин С нужно получать вместе с питанием каждый день, поскольку он не синтезируется в организме, а при его нехватке снижается общая сопротивляемость инфекциям.

«Если имеется возможность запастись сезонными овощами и фруктами, то в дополнительном приёме витамина С нет необходимости», — уточнила эксперт.

Она добавила, что среди таких продуктов — болгарский перец, различные виды капусты, сезонные яблоки.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.