Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт 7—9 октября во Владивостоке

Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» будет проходить 7—9 октября на трёх площадках во Владивостоке.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Программа включает пленарные дискуссии, секции, творческие встречи, мастер-классы. Тема — «Гении места: вечные, настоящие и будущие».

В фестивале примут участие писатели и поэты, издатели, искусствоведы, переводчики, историки, специалисты в области этнографии.

Кроме того, будет работать книжная ярмарка.

Ранее сообщалось, что писатель и поэт из Екатеринбурга, лауреат премии «Национальный бестселлер» 2018 года за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников примет участие в пленарной дискуссии «Гении места: вечные, настоящие и будущие», посвящённой 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России».

НСН также передавала, что конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в октябре-ноябре 2022 года.