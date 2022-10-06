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Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт 7—9 октября во Владивостоке

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Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» будет проходить 7—9 октября на трёх площадках во Владивостоке.
Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт 7—9 октября во Владивостоке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Программа включает пленарные дискуссии, секции, творческие встречи, мастер-классы. Тема — «Гении места: вечные, настоящие и будущие».

В фестивале примут участие писатели и поэты, издатели, искусствоведы, переводчики, историки, специалисты в области этнографии.

Кроме того, будет работать книжная ярмарка.

Ранее сообщалось, что писатель и поэт из Екатеринбурга, лауреат премии «Национальный бестселлер» 2018 года за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников примет участие в пленарной дискуссии «Гении места: вечные, настоящие и будущие», посвящённой 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России».

НСН также передавала, что конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в октябре-ноябре 2022 года.

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