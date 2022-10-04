военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Писатель Сальников примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России»

Короткая ссылка
Писатель и поэт из Екатеринбурга, лауреат премии «Национальный бестселлер» 2018 года за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников примет участие в пленарной дискуссии «Гении места: вечные, настоящие и будущие», посвящённой 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР) 7—9 октября.
Писатель Сальников примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России»
  • Gettyimages.ru

В беседе с ИА PrimaMedia, комментируя тему пленарной дискуссии, Сальников сказал, что гениев места искать не надо, их необходимо поддерживать.

«Главное не отворачиваться, а проявлять к ним внимание... У меня самого в этом смысле очень позитивный опыт. Со мной всегда возились. Можно сказать, что я даже слишком избалован вниманием. Я начал писать довольно рано, ещё в школе, и учителя сразу проявляли ко мне внимание. А когда я познакомился с местной литературной тусовкой, старшие товарищи стали меня опекать и помогали мне не только добрым словом. И теперь я сам, по мере возможностей, поддерживаю молодых», — резюмировал Сальников.

Ранее НСН сообщала, что конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» пройдёт в октябре-ноябре 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить