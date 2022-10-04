Писатель Сальников примет участие в фестивале «Литература Тихоокеанской России»

Писатель и поэт из Екатеринбурга, лауреат премии «Национальный бестселлер» 2018 года за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников примет участие в пленарной дискуссии «Гении места: вечные, настоящие и будущие», посвящённой 150-летию со дня рождения В.К. Арсеньева, в рамках фестиваля «Литература Тихоокеанской России» (ЛиТР) 7—9 октября.

В беседе с ИА PrimaMedia, комментируя тему пленарной дискуссии, Сальников сказал, что гениев места искать не надо, их необходимо поддерживать.

«Главное не отворачиваться, а проявлять к ним внимание... У меня самого в этом смысле очень позитивный опыт. Со мной всегда возились. Можно сказать, что я даже слишком избалован вниманием. Я начал писать довольно рано, ещё в школе, и учителя сразу проявляли ко мне внимание. А когда я познакомился с местной литературной тусовкой, старшие товарищи стали меня опекать и помогали мне не только добрым словом. И теперь я сам, по мере возможностей, поддерживаю молодых», — резюмировал Сальников.

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