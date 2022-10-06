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В Севастополе отреставрируют полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

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В Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».
В Севастополе отреставрируют полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Музея обороны Севастополя.

Здание диорамы закрывается с 17 октября.

«Завершить работы планируется в 2023 году — ко Дню Великой Победы», — уточнили в музее.

Как отметили в пресс-службе, за 63 года существования здания диорамы живописное полотно и предметный план будут отреставрированы впервые.

Ранее сообщалось, что музей-панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов» закроется для проведения ремонтно-реставрационных работ с 17 октября.

Также «Невские новости» передавали, что в Санкт-Петербурге рассказали о планах по реставрации дачи Владимира Маяковского.

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