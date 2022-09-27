Музей-панорама «Оборона Севастополя» закрывается на ремонт до 2025 года

В Севастополе музей-панорама «Оборона Севастополя 1854—1855 годов» закроется для проведения ремонтно-реставрационных работ с 17 октября. Завершить работы планируют в 2025 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.

На реставрационные работы в рамках национального проекта «Культура» Министерством культуры России выделена субсидия в размере более 711 млн рублей, сказано в сообщении.

Здание панорамы было построено в 1905 году. Комплексные работы в нём проводились при ликвидации разрушений, полученных в годы Великой Отечественной войны. Они завершились в 1954 году. С тех пор проводился лишь частичный ремонт.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве завершили реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина.