Музей-панорама «Оборона Севастополя» закрывается на ремонт до 2025 года
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу музея.
На реставрационные работы в рамках национального проекта «Культура» Министерством культуры России выделена субсидия в размере более 711 млн рублей, сказано в сообщении.
Здание панорамы было построено в 1905 году. Комплексные работы в нём проводились при ликвидации разрушений, полученных в годы Великой Отечественной войны. Они завершились в 1954 году. С тех пор проводился лишь частичный ремонт.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве завершили реставрацию фасадов главного дома городской усадьбы Александра Маркина.