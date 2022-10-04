Режиссёр Бурнашев рассказал, как проходили съёмки фильма «Ыт» в Якутии
- РИА Новости
В 2020 году в Якутске объявили локдаун, и автор поехал с семьёй в родное село Амгу писать сценарий.
Рассчитывал на две недели, а получилось на два месяца, поделился он в беседе с «Российской газетой».
«Пообщался с коллегой Дмитрием Давыдовым (он живёт в этом же улусе), так и родился проект. У меня был один готовый сценарий, каждый из нас быстро написал ещё по три. Договорились с актёрами, в большинстве своём местными жителями, имевшими опыт съёмок, выбрали локации и за две недели всё отсняли. Бюджет был мизерный, скинулись вдвоём — вышло 750 тыс. рублей. Нам показалось интересным то, что у нас получилось, и мы отправили заявки на разные фестивали», — рассказал Бурнашев.
Ранее актриса Екатерина Шумакова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в триллере «Ночной режим», где также сыграли Павел Табаков и Андрей Мерзликин.