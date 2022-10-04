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«Известия»: в России впервые в истории сократилось потребление мобильного интернета

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В России во II квартале 2022 года впервые снизился трафик мобильного интернета, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры.
«Известия»: в России впервые в истории сократилось потребление мобильного интернета
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что до сих пор мобильный интернет-трафик в России рос от квартала к кварталу и от года к году.

Сокращение объёмов мобильного интернет-трафика было зафиксировано впервые, подтвердили в пресс-службе «Мегафона».

Мобильный интернет-трафик снизился на 2,5% во II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года.

Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил о ситуациях, при которых необходимо срочно отключить смартфон от сети интернет.

Он посоветовал отключить интернет при большом потреблении трафика. По его словам, это связано с активностью вредоносных программ.

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