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Доцент Кашкин рассказал, когда необходимо отключить телефон от сети интернет

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин предупредил о ситуациях, при которых необходимо срочно отключить смартфон от сети интернет.

В беседе с агентством «Прайм» доцент посоветовал отключить интернет при большом потреблении трафика. По его словам, это связано с активностью вредоносных программ.

Кашкин рекомендовал в таком случае запустить антивирусную программу.

Возможность отследить потребление трафика, отметил эксперт, предоставлена в настройках телефона или в личном кабинете оператора. 

Ранее, по сообщениям НСН, аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке техники и электроники.

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