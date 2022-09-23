Доцент Кашкин рассказал, когда необходимо отключить телефон от сети интернет
В беседе с агентством «Прайм» доцент посоветовал отключить интернет при большом потреблении трафика. По его словам, это связано с активностью вредоносных программ.
Кашкин рекомендовал в таком случае запустить антивирусную программу.
Возможность отследить потребление трафика, отметил эксперт, предоставлена в настройках телефона или в личном кабинете оператора.
Ранее, по сообщениям НСН, аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке техники и электроники.