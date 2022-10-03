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В Рослесхозе заявили о приближении пожароопасного сезона в России к концу

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Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что крупных пожаров в России в текущем году не ожидается, поскольку пожароопасный сезон завершается.
В Рослесхозе заявили о приближении пожароопасного сезона в России к концу
  • РИА Новости

«Мы прошли пик сезона. Лесные пожары в России движутся к завершению. У нас есть небольшие площади в Туве, но они уже измеряются гектарами. Я надеюсь, что в течение пары недель мы начнём фиксировать дни, когда в России не будет ни одного лесного пожара», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Советников отметил, что ландшафтные возгорания ещё могут быть в регионах с тёплым климатом — Северо-Кавказский федеральный округ, юг Центральной России, Приморье, юг Сибири, однако катастрофических событий не прогнозируется.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Татарстану выделили допфинансирование в размере 3 млн рублей на восстановление лесов.

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