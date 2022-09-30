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В Ставропольском крае в начале октября ожидается жара до +30 °С

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В Ставропольском крае ожидается жара до +30 °С в первые дни октября.
В Ставропольском крае в начале октября ожидается жара до +30 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Преимущественно без осадков, утром местами туман», — говорится в прогнозе.

Также с прогнозом на ближайшие выходные выступил Башгидрометцентр, передаёт mkset.ru. В субботу, 1 октября, будет прохладная погода без существенных осадков. Днём +6...+11 °С, ночью -1...+4 °С.

В воскресенье, 2 октября, ожидается +10...+15 °С днём, -1...+4 °С ночью.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, климатолог Александр Родин спрогнозировал повышение средней температуры на 3—4 °С в России к концу столетия.

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