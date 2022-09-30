В Ленинградской области в ближайшие дни ожидается густой туман

Некоторые районы Ленинградской области накроет густой туман до 2 октября.

Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на МЧС. Как отмечается в материале, туман будет наблюдаться в ночные и утренние часы.

В такую погоду повышается риск ДТП, предупредили в ведомстве. Водителям порекомендовали отказаться от поездок или снизить скоростной режим при неблагоприятных погодных условиях.

Пешеходам посоветовали прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября.