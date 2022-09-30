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Синоптик Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в столице в начале октября.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в Москве в начале октября
  • РИА Новости

«Минимальные значения будут двузначными, что не характерно для начала октября — от +10...+13 °С, это очень высокие температуры. Воздух насыщен влагой, поэтому погода облачная. Днём, конечно, температура высокая, но не такая, какая могла бы быть при малооблачном небе», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в субботу ожидается +15...+17 °С, в воскресенье +13...+15 °С.

Как отметил Вильфанд, в субботу температура окажется на 4,5 градуса выше нормы, также прогнозируются дожди.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ, климатолог Александр Родин спрогнозировал повышение средней температуры на 3—4 °С в России к концу столетия.

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