Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» пройдут в Москве 1—2 октября

Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» состоятся в Москве 1—2 октября.

Откроют спортивный уик-энд в Битцевском лесу собаки и их хозяева. Им предстоит преодолеть 2 км по грунтовой трассе.

На следующий день пройдёт забег по пересечённой местности на дистанции от 2 до 8 км — «Лисья гора». В этом году в рамках кросса впервые состоится эстафета 4 х 1 км.

Кроме того, в субботу, 1 октября, стартует новый сезон Студенческого кубка Бегового сообщества. За звание лучшей команды поборются представители 20 вузов.

«Развитие студенческого спорта — одно из приоритетных направлений нашей работы», — заявил Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России.