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В Удмуртии предупредили о ночных заморозках до -4 °С 30 сентября

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Региональное управление МЧС России со ссылкой на информацию Гидрометцентра Удмуртии, сообщило, что в республике 29 сентября усилится ветер и пройдут дожди.
В Удмуртии предупредили о ночных заморозках до -4 °С 30 сентября
  • РИА Новости

Об этом пишет интернет-издание «Сусанин».

Восточный ветер усилится до 9—14 м/с. Днём ожидается от +2 до +7 °С, ночью +0...+5 °С, возможны заморозки до -4 °С.

Наряду с этим глава Примгидромета Борис Кубай в разговоре с vostokmedia.com рассказал, что в Приморском крае может похолодать до -3 °C 4—6 октября.

На большей части территории края пройдут дожди, а в горной местности 4—5 октября не исключены снегопады.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Санкт-Петербурге в четверг, 29 сентября, ожидается облачная погода с дождями.

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