Синоптик Леус спрогнозировал в Петербурге прохладную погоду с дождями 29 сентября

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Санкт-Петербурге в четверг, 29 сентября, будет прохладно, ожидается облачная погода с дождями.

Об этом пишет kp.ru.

По прогнозу Леуса, днём воздух в городе прогреется до +8...+10 °С, по Ленинградской области ожидается от +6 до +11 °С.

Ветер юго-восточный, 3—8 м/с.

В пятницу в Петербурге местами также возможны дожди, а температура воздуха немного повысится.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.