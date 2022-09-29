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Синоптик Леус спрогнозировал в Петербурге прохладную погоду с дождями 29 сентября

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Санкт-Петербурге в четверг, 29 сентября, будет прохладно, ожидается облачная погода с дождями.
Синоптик Леус спрогнозировал в Петербурге прохладную погоду с дождями 29 сентября
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

По прогнозу Леуса, днём воздух в городе прогреется до +8...+10 °С, по Ленинградской области ожидается от +6 до +11 °С.

Ветер юго-восточный, 3—8 м/с.

В пятницу в Петербурге местами также возможны дожди, а температура воздуха немного повысится.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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