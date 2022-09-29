Синоптик Леус спрогнозировал в Петербурге прохладную погоду с дождями 29 сентября
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
По прогнозу Леуса, днём воздух в городе прогреется до +8...+10 °С, по Ленинградской области ожидается от +6 до +11 °С.
Ветер юго-восточный, 3—8 м/с.
В пятницу в Петербурге местами также возможны дожди, а температура воздуха немного повысится.
Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.