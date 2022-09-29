В Татарстане 29 сентября местами ожидается сильный ветер
- РИА Новости
Об этом пишет «Реальное время».
Днём воздух прогреется до +5...+10 °С, местами в южных районах до +13 °С. Ожидается умеренный восточный, юго-восточный ветер с порывами до 15—20 м/с.
Тем временем специалисты Приволжского УГМС спрогнозировали облачную погоду в Самарской области 29 сентября. Об этом сообщает sovainfo.ru.
Днём в регионе ветер усилится до 8—13 м/с, ожидаются умеренные осадки. Температура прогнозируется не выше +15 °C.
Накануне в МЧС призвали водителей Новосибирской области соблюдать осторожность из-за мокрого снега, который осложнил обстановку на дорогах.