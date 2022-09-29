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В Татарстане 29 сентября местами ожидается сильный ветер

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Гидрометцентр Татарстана сообщил, что в четверг, 29 сентября, в республике ожидается облачная погода, ветер и дождь.
В Татарстане 29 сентября местами ожидается сильный ветер
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время».

Днём воздух прогреется до +5...+10 °С, местами в южных районах до +13 °С. Ожидается умеренный восточный, юго-восточный ветер с порывами до 15—20 м/с.

Тем временем специалисты Приволжского УГМС спрогнозировали облачную погоду в Самарской области 29 сентября. Об этом сообщает sovainfo.ru.

Днём в регионе ветер усилится до 8—13 м/с, ожидаются умеренные осадки. Температура прогнозируется не выше +15 °C.

Накануне в МЧС призвали водителей Новосибирской области соблюдать осторожность из-за мокрого снега, который осложнил обстановку на дорогах.

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