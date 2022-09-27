Певица Кац поделилась воспоминаниями о Борисе Моисееве

Певица Мария Кац в разговоре с RT прокомментировала сообщение о смерти певца Бориса Моисеева.

«Я много раз работала в студии для Бориса, и каждый раз для меня это был приятный опыт. Он был интересным, милым, весёлым, замечательным человеком. Мне очень печально, что так случилось, что в конце своей жизни он так тяжело болел. Это очень грустная новость. Впечатления, которые у меня останутся в памяти о нём, будут очень добрые», — рассказала певица.

27 сентября стало известно о смерти певца Бориса Моисеева. Ему было 68 лет.