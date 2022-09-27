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Продюсер Пригожин назвал Моисеева деликатным и добрым человеком

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Анастасия Белоусова
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти певца Бориса Моисеева.
Продюсер Пригожин назвал Моисеева деликатным и добрым человеком
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Он очень добрый, положительный, порядочный. С ним всегда было весело. Он был настолько деликатным... Мы просто его любили за доброту, за порядочность, за человечность, за его отношение к людям. Светлая память. Столько на его плечи легло... Эти мучения, этот инсульт оставил свой отпечаток на том, что с ним происходило», — подчеркнул Пригожин.

27 сентября стало известно о смерти певца Бориса Моисеева. Ему было 68 лет.

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