Продюсер Пригожин назвал Моисеева деликатным и добрым человеком

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти певца Бориса Моисеева.

«Он очень добрый, положительный, порядочный. С ним всегда было весело. Он был настолько деликатным... Мы просто его любили за доброту, за порядочность, за человечность, за его отношение к людям. Светлая память. Столько на его плечи легло... Эти мучения, этот инсульт оставил свой отпечаток на том, что с ним происходило», — подчеркнул Пригожин.

27 сентября стало известно о смерти певца Бориса Моисеева. Ему было 68 лет.