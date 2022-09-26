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В МИД России заявили, что полтора десятка стран выразили интерес к присоединению к БРИКС

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что полтора десятка стран выразили интерес к присоединению к БРИКС.
В МИД России заявили, что полтора десятка стран выразили интерес к присоединению к БРИКС
  • РИА Новости

Он отметил, что многие «влиятельные, авторитетные государства» проявляют желание присоединиться к сотрудничеству в рамках БРИКС.

«И, что скрывать — полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к данной группе», — приводит РИА Новости слова Рябкова в эфире Первого канала.

Ранее страны БРИКС подтвердили необходимость реформирования Организации Объединённых Наций (ООН), Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ).

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